Москва подготовит предложения по снижению порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по снижению порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из интернет-магазинов, потому что сейчас окончательного решения по этому вопросу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов​​​.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, стоимость зарубежных интернет-покупок, в отношении которых не взимается пошлина при ввозе в страны ЕАЭС, понизили с 1 января 2019 года вдвое — до 500 евро в месяц, а с начала 2020 года планируется снижение до 200 евро. Однако Минфин предложил дальнейшее снижение порога — до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с начала 2021 года и до 20 евро с начала 2022 года.

По словам Осипова, такое поручение дал Дмитрий Медведев на письмо министра финансов Антона Силуанова. Предложения ведомства рассмотрят на совете глав правительств ЕврАзЭС. Это не означает, что решение окончательное, вопрос еще обсудят в том числе в Евразийской экономической комиссии.

По информации российской таможни, за последние семь лет количество отправлений в рамках интернет-торговли возросло в 33 раза. Так, в 2011 году обработали около 11 миллионов отправлений, в 2018 году — уже свыше 348 миллионов, а за десять месяцев 2019 года оформили 275 миллионов посылок, то есть около миллиона в день.