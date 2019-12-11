Милитаристские планы Эрдогана на Ливию раскритиковало правительство в Тобруке

Парламент в Тобруке официально осудил заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о готовности направить вооруженные силы на помощь террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Правительство опубликовало официальное заявление, где осудило вмешательство Турции во внутренние дела Ливии и отвергло соглашение о безопасности и военном сотрудничестве и демаркации недействительных морских границ между Турцией и ПНС Ливии.

Парламентарии сослались на несоответствие документа с конституционной декларацией, пишет ФАН.

Совет Палаты представителей поддержал решение спикера парламента Агилы Салеха обратиться к Египту, Греции и ЛАГ и убедить их поспособствовать аннулированию соглашения и отзыву признания легитимности ПНС Ливии. Также Совет осудил позицию президента Эрдогана о готовности направить турецкие ВС в Ливию по запросу главаря ПНС Файеза Сарраджа.

Парламентарии Ливии пообещали ответить на любые и интересы ее народа.

«Ливийский народ, который сталкивался с колонизатором на протяжении всей своей истории и приносил ради своего достоинства и суверенитета большие жертвы, не преминет противостоять амбициям Турции в Ливии», — говорится в заключении документа.

В конце ноября в Стамбуле «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали документ, в который входит пункт по разграничению морских границ и безопасности. Греция, Кипр и Египет резко осудили подписание меморандума и назвали поступок Анкары провокационным и неприемлемым.

Так называемое ПНС Ливии было искусственно создано после того, как западные страны фактически уничтожили ливийскую государственность. Костяк ПНС составляют выходцы из международных террористических организаций. Боевиков ПНС Ливии поддерживает ряд стран, в том числе и Турция.