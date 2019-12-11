Путин пояснил, на чем должна основываться новая программа патриотического воспитания

Российский лидер Владимир Путин распорядился о разработке новой программы патриотического воспитания россиян. 11 декабря на заседании оргкомитета «Победа», где он председательствует, президент рассказал о базе документа.

Глава государства напомнил, что текущая программа заканчивается уже в будущем году. Новая должна стать просветительской миссией, в основе которой лежат искренние поступки, личный пример, а также достойные и понятные всем результаты.

Для укрепления базовых ценностей среди новых поколений повестка должна быть продуманной и созвучной восприятию современной молодежи. Важно, чтобы она отражала ценности, национальную идентичность и исторический путь Российской Федерации.

«Здесь особая роль принадлежит Великой Отечественной войне — она оставила глубочайший след в судьбах всех народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории каждой российской семьи… Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать — защищать историческую правду, защищать имена наших героев», — подчеркнул Путин.

Он призвал министерство образования и науки, а также другие заинтересованные ведомства и профильные организации «не затягивать» с подготовкой новой программы патриотического воспитания.