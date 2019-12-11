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18:14   11 Декабря 2019
Россия

Путин ответит правдой на попытки оппонентов исказить историю о войне

Путин ответит правдой на попытки оппонентов исказить историю о войне

Ответ на ложь — правда, поэтому РФ продолжит рассказывать о фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

«Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего», — добавил президент.

Говоря о попытках исказить историю, Путин заметил, что РФ расскажет о победах и поражениях Красной армии, о трагической судьбе русских пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и о преступлениях против мирных жителей.

«В истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц, она нужна в совокупности как единое целое для нас и для будущих поколений», — считает президент.

Память и гордость объединяют и делают сильнее, помогают молодым людям в полной мере осознать сопричастность Родине, великим делам предков, ответственность за будущее России, резюмировал Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #история #общество #великая отечественная война

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