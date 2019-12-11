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18:49   11 Декабря 2019
Россия

Навальный романтизирует тюремную тематику, чтобы молодежь не боялась задержаний

Навальный романтизирует тюремную тематику, чтобы молодежь не боялась задержаний

Братья Навальные решили подзаработать на пропаганде тюремных «ценностей», продавая через интернет-магазин вещи и рисунки по эскизам Олега Навального, который в прошлом году вышел из колонии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Только один аукцион, проведенный в ноябре 2019 года, принес доход свыше 360 тысяч рублей. Лотами стали 20 рисунков, которые сделал брат блогера в исправительной колонии №5 в Орловской области. Там он сидел за мошенничество. Весь доход организаторы аукциона передадут в качестве пожертвований ФБК.

Навальный романтизирует тюремную тематику, чтобы молодежь не боялась задержаний

Удивительно, но рисунки, романтизирующие тюремные реалии, ушли по цене от 7 до 30 тысяч рублей. Авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» считают, что продажу подобных работ можно принять за пропаганду модного в молодежной среде арестантского движения — так называемого АУЕ.

В магазине представлена коллекция товаров «Особый режим», созданная при участии Олега Навального. Цены назвать демократичными нельзя: «ватник арестанта» с капюшоном в виде ушанки предлагается за 13 666 рублей.

Навальный романтизирует тюремную тематику, чтобы молодежь не боялась задержаний

Трикотажные лонгсливы в виде арестантского нательного белья, хлопковые футболки с рисунками стоят 3000–4000 рублей.

Навальный романтизирует тюремную тематику, чтобы молодежь не боялась задержаний

Мерч «от Навальных» популяризирует тюремную тематику и придает ей ореол романтизма, пишет ФАН. В неокрепшем сознании подростков появляется установка, что не стоит бояться арестов. В том числе на незаконных митингах. Навальный не только призывает людей участвовать в несанкционированных мероприятиях, где любого могут арестовать, но и предлагает принять заключение как некий интересный «опыт». Все это происходит на фоне существования в России неформальных подростковых банд АУЕ. 

Власти давно обсуждают запрет пропаганды преступных ценностей и криминального образа жизни. Тем временем Навальный, обещающий построить «прекрасную Россию будущего», воспитывает из российских школьников преступников.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #молодежь #ауе

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