Навальный романтизирует тюремную тематику, чтобы молодежь не боялась задержаний

Братья Навальные решили подзаработать на пропаганде тюремных «ценностей», продавая через интернет-магазин вещи и рисунки по эскизам Олега Навального, который в прошлом году вышел из колонии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Только один аукцион, проведенный в ноябре 2019 года, принес доход свыше 360 тысяч рублей. Лотами стали 20 рисунков, которые сделал брат блогера в исправительной колонии №5 в Орловской области. Там он сидел за мошенничество. Весь доход организаторы аукциона передадут в качестве пожертвований ФБК.

Удивительно, но рисунки, романтизирующие тюремные реалии, ушли по цене от 7 до 30 тысяч рублей. Авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» считают, что продажу подобных работ можно принять за пропаганду модного в молодежной среде арестантского движения — так называемого АУЕ.

В магазине представлена коллекция товаров «Особый режим», созданная при участии Олега Навального. Цены назвать демократичными нельзя: «ватник арестанта» с капюшоном в виде ушанки предлагается за 13 666 рублей.

Трикотажные лонгсливы в виде арестантского нательного белья, хлопковые футболки с рисунками стоят 3000–4000 рублей.

Мерч «от Навальных» популяризирует тюремную тематику и придает ей ореол романтизма, пишет ФАН. В неокрепшем сознании подростков появляется установка, что не стоит бояться арестов. В том числе на незаконных митингах. Навальный не только призывает людей участвовать в несанкционированных мероприятиях, где любого могут арестовать, но и предлагает принять заключение как некий интересный «опыт». Все это происходит на фоне существования в России неформальных подростковых банд АУЕ.

Власти давно обсуждают запрет пропаганды преступных ценностей и криминального образа жизни. Тем временем Навальный, обещающий построить «прекрасную Россию будущего», воспитывает из российских школьников преступников.