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19:04   11 Декабря 2019
Сирия

Западным правительствам вместо критики лучше помочь восстановить экономику Сирии — эксперт

Западным правительствам вместо критики лучше помочь восстановить экономику Сирии — эксперт

Трасса Хасака-Алеппо открылась в Сирии — это еще один шаг к нормализации сирийской жизни, уверен ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

Вновь открыть трассу Хасака-Алеппо удалось именно благодаря турецкой операции «Источник мира» и очищению приграничной зоны от курдских радикалов. Трасса сыграет огромную роль для северной Сирии и правительства страны, магистраль поможет восстановить народное хозяйство государства.

Посты контроля с турецкими и российскими военными разместились на территории магистрали. До проведения операции «Источник мира» этот район находился под контролем курдских боевиков, которые терроризировали мирное население и нарушали хозяйственные процессы. В свою очередь изгнание этих бандформирований уже в корень изменило положение дел на этой территории.

«Сирия до событий 2011 года была самодостаточным государством с относительно развитой, причем довольно-таки разносторонне, экономикой, особенно, если сравнивать ее показатели с другими государствами Ближнего Востока», — передает слова Крылова ИА «Экономика Сегодня».

Востоковед рассказал, что до кризиса сирийская экономика была достаточно хорошо развита, особенно по сравнению с другими ближневосточными странами, где она развивается «достаточно однобоко». Нефтегазовых ресурсов в Сирии не так много, поэтому большинство газа, к примеру, по словам эксперта, шло на внутренние нужны. Поэтому освобождение Пальмиры играет особую роль, об этом Федеральное агентство рассказало в третьей части своего большого материала о Сирии.

Это объясняет, почему нефть и газ не играют роли в сверхдоходах Сирии, а скорее являются ключевым звеном в работе ее народного хозяйства. Поэтому Соединенные Штаты и оккупировали сирийский нефтяной бизнес при помощи террористов из запрещенной в России организации ИГ. Их контроль над нефтью просто лишит Сирию нормального развития. Более подробно об этом писало ФАН в еще одной части своего материала.

«В Сирии была развита экономическая, политическая и культурная инфраструктура. Из-за войны большая часть инфраструктуры в этой стране разрушена, причем дороги – практически полностью, больницы, школы – процентов на 40–50, электроэнергетика – больше, чем на половину. Если раньше в Сирии было 40 электростанций, то сейчас работает только 18», — объяснил Крылов.

На восстановление экономики страны требуется порядка 412 миллиардов долларов, как отмечает эксперт, таких средств никто ей не предоставит. При этом, по разным данным, Сирия в ходе вооруженных конфликтов пострадала серьезней, чем СССР во времена ВОВ. Восстановление инфраструктуры в такой ситуации, по словам Крылова, является главной задачей сирийского правительства.

Еще одним важным экономическим фактором Крылов считает беженцев, которые миллионами мигрировали в Турцию, Иорданию и страны ЕС, которые рано или поздно потребуют их вернуться на родину. Поэтому, убежден востоковед, восстанавливать экономику Сирии очень важно, а западным странам, по его словам, лучше бы не критиковать Дамаск, а помогать правительству Асада в хозяйственных проектах.

 

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Автор: Лев Собакин
#сша #сирия #асад #экономика

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