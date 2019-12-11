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18:05   11 Декабря 2019
Россия

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать госуслуги с помощью QR-кода через систему быстрых платежей (СБП), которую разработал ЦБ РФ. Об этом заявил глава «Национальной системы платежных карт» (НСПК), расчетно-клирингового центра системы, Владимир Комлев.

С помощью новейшей системы россияне смогут переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета получателя и отправителя средств. С помощью QR-кода также можно будет оплачивать товары и услуги.

«Мы все ждем там СБП, это, действительно, одно из основных направлений — коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов как таковая с самыми разными механиками», — добавил Комлев.

По данным НСПК, количество пользователей системы на сегодняшний день превысило 1,3 миллиона. С момента запуска было совершено более 5 миллионов операций на сумму более 48 миллиардов рублей.

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Автор: Роман Самойлов
#нспк #госуслуги

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