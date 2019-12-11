Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Российский лидер Владимир Путин негативно отозвался о действиях Европейского парламента, которые искажают правду о событиях Великой Отечественной войны. Президент выступил 11 декабря на заседании организационного комитета «Победа», который он возглавляет.

«Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — указал он.

Путин раскритиковал недавнюю резолюцию международного органа. По его словам, документ практически уровнял нацистских агрессоров и СССР. Более того, он чуть ли не обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.