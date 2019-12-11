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18:01   11 Декабря 2019
Россия

Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Российский лидер Владимир Путин негативно отозвался о действиях Европейского парламента, которые искажают правду о событиях Великой Отечественной войны. Президент выступил 11 декабря на заседании организационного комитета «Победа», который он возглавляет.

«Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — указал он.

Путин раскритиковал недавнюю резолюцию международного органа. По его словам, документ практически уровнял нацистских агрессоров и СССР. Более того, он чуть ли не обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941… А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в "информационной войне против демократической Европы" — это цитата», — заключил президент.

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Автор: Анна Манц
#путин #европарламент #вов #резолюция

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