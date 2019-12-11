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17:41   11 Декабря 2019
Россия

Совет Федерации одобрил переход на электронные трудовые книжки

Совет Федерации одобрил переход на электронные трудовые книжки

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о введении в России электронных трудовых книжек, сообщает ТАСС. Работник сможет получать информацию о своей трудовой деятельности в электронной форме.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают возможность формирования информации о трудовой деятельности работника в электронном виде. Данные сведения работодатель сможет предоставлять в Пенсионный фонд России.

Работодатели до 30 июня 2020 года обязаны уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве и о его праве самостоятельно выбрать между электронным вариантом хранения информации и привычной версией трудовой книжки. В том случае, если ни одно из заявлений не будет подано, работодатель продолжит вести книжку в соответствии с Трудовым кодексом.

Ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предстоящие изменения коснутся 8,5 миллионов работодателей и 60 миллионов работников. Соответствующие поправки в трудовое законодательство внесли на рассмотрение нижней палаты парламента летом этого года.

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Автор: Роман Самойлов
#совет федерации #трудовая книжка

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