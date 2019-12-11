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Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

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18:04   11 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Брифинг уполномоченного по защите государственного языка Украины Татьяны Монаховой вызвал в обществе бурную реакцию. Языкового омбудсмена за ее высказывания уже прозвали «шпрехенфюрером». Так, Монахова пригрозила штрафовать граждан Украины в размере от 20 до 700 необлагаемых минимумов за отказ общаться на госязыке.

Также «шпрехенфюрер» обратила внимание, что жители Донбасса не горят желанием переходить на украинский язык. Она заявила о проблеме фактического отсутствия госязыка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом.

Примечательно, что Монахову совершенно не волнует решение Венецианской комиссии Совета Европы, которая считает языковой закон дискриминационным. Жители Украины, посмотревшие брифинг Монаховой, искреннее удивились, что штрафовать их за несоблюдение языкового закона собралась чиновница, которая с трудом говорит по-украински. 

«А девушка-то русскоязычная. Сразу слышно - язык становится очень «плоским», без особых красок украинского языка», — пишет Виктория Николаенко.

«Очень печально, что с приходом новой власти в Украине ничего не меняется, а все больше и больше становится предпосылок к разобщению народа по тому же языковому цензу. Печально», - считает VenomS.

«Не «задання», а «завдання». Учись мове!»

Новостное агентство «Харьков» узнало у экс-депутата Рады Алексея Журавко, насколько законны такие действия украинского правительства по отношению к представителям нацменьшинств и где искать защиты от беспредела.

Эксперт убежден, что сейчас Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

«Ни Донбасс, ни Крым Украине сегодня не нужны! Президент Зеленский не управляет процессами в стране. Я на 1000% уверен, что украинскому лидеру о решении Венецианской комиссии доложили. От него никакой реакции не поступило., - подчеркивает эксперт.

Бывший нардеп считает, что защитить русскоязычное население Украины способна только Россия. Русскоговорящим жителям Украины не помешало бы самим объединиться на защиту родного языка, отметил он.

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Пример Латвии показывает, что произойдет с Украиной в случае полной украинизации. Государство установило программу обучения для русских детей так: 60% на латышском, 40% на русском. Жительница Риги Мария рассказала в комментарии изданию, что детям в учебных заведениях, будь то школа или вуз, запрещено общаться на русском даже между собой:

«Самая большая проблема в начальной школе. Дети, только пришедшие из русских садиков, вообще не понимают большую часть предметов», — пожаловалась она.

Также Мария сообщила, что Центр государственного языка Латвии легко может оштрафовать школу, если ученик сделал пометку в тетради на русском языке.

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Автор: Арсений Аскольский
#язык #украина

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