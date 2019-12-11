США внесли в санкционный список по Ирану авиакомпанию Mahan Air

Соединенные Штаты расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов. Об говорится на сайте американского минфина в среду, 11 декабря.

Кроме того, США добавили одного иранского гражданина , пять компаний из Ирана, Китая и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану.

Напомним, в мае минувшего года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре.

Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке.