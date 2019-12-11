Власти Москвы установили на дорогах по просьбе жителей новые камеры

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что на дорогах столицы установили 34 новые камеры. Их попросили поставить сами москвичи.

«На дорогах появились 34 новые камеры. Многие — по вашим просьбам», — отметили в ЦОДД.

Они появились в тех местах, где чаще всего происходят аварии, фиксируются нарушения ПДД, которые мешают движению и являются причиной больших пробок.

За последние полтора года в Москве появились 140 камер в «очагах аварийности».