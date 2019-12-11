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17:46   11 Декабря 2019
Россия

Власти Москвы установили на дорогах по просьбе жителей новые камеры

Власти Москвы установили на дорогах по просьбе жителей новые камеры

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что на дорогах столицы установили 34 новые камеры. Их попросили поставить сами москвичи.

«На дорогах появились 34 новые камеры. Многие — по вашим просьбам», — отметили в ЦОДД.

Они появились в тех местах, где чаще всего происходят аварии, фиксируются нарушения ПДД, которые мешают движению и являются причиной больших пробок.

За последние полтора года в Москве появились 140 камер в «очагах аварийности».

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #дороги #камеры #цодд

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