Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

 Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ
Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

 Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео

Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео
Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия отвергла экстерриториальные санкции США
Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

 Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ
Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

 Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео

Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео
Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия отвергла экстерриториальные санкции США
17:49   11 Декабря 2019
Весь мир

Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Афины и Белград планируют расширить сотрудничество на всех уровнях в сферах от обороны, экономики и безопасности до культуры, туризма, спорта, образования. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, на переговорах в Афинах с сербским лидером Александром Вучичем не только обсудили проекты сотрудничества, в том числе приоритетные в сфере энергетики, но и подписали декларацию о стратегическом партнерстве​​​.

«Это была возможность подтвердить наши прекрасные двусторонние отношения, и — осмелюсь сказать — наши прекрасные личные отношения», — добавил премьер-министр Греции после переговоров.

Основная цель в инфраструктуре — достроить железную дорогу Пирей — Салоники — Скопье — Белград — Будапешт, продолжил Кириакос Мицотакис. Проект важный для торговли и транспорта. В области энергетики обсудили сотрудничество Афин и Белграда в укреплении энергетической безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сербия #сотрудничество #греция #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...