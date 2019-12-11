Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Афины и Белград планируют расширить сотрудничество на всех уровнях в сферах от обороны, экономики и безопасности до культуры, туризма, спорта, образования. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, на переговорах в Афинах с сербским лидером Александром Вучичем не только обсудили проекты сотрудничества, в том числе приоритетные в сфере энергетики, но и подписали декларацию о стратегическом партнерстве​​​.