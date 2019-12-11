Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество
Афины и Белград планируют расширить сотрудничество на всех уровнях в сферах от обороны, экономики и безопасности до культуры, туризма, спорта, образования. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, на переговорах в Афинах с сербским лидером Александром Вучичем не только обсудили проекты сотрудничества, в том числе приоритетные в сфере энергетики, но и подписали декларацию о стратегическом партнерстве.
«Это была возможность подтвердить наши прекрасные двусторонние отношения, и — осмелюсь сказать — наши прекрасные личные отношения», — добавил премьер-министр Греции после переговоров.
Основная цель в инфраструктуре — достроить железную дорогу Пирей — Салоники — Скопье — Белград — Будапешт, продолжил Кириакос Мицотакис. Проект важный для торговли и транспорта. В области энергетики обсудили сотрудничество Афин и Белграда в укреплении энергетической безопасности.
Посебно caм срећан што caм као председник Србије гост премијера Мицотакиса, чија је породица увек била пријатељ Срба и Србијe.#Srbija и #Grcka cy пријатељске земље, два народа ce тако и осећају. Потписана је Декларација о уcпостављању стратешког партнерства. @PrimeministerGR pic.twitter.com/wOaevYZrp4— Александар Вучић (@avucic) 11 декабря 2019 г.