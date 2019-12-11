Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США. Об этом заявила представитель Минэкономики ФРГ в среду, 11 декабря, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем за ситуацией в США и дискуссиями, которые ведутся там в конгрессе. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций ясна: мы отвергаем их», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Представитель Минэкономики Германии подчеркнула, что немецкая сторона ожидает, какие решения будут конкретно приняты в конгрессе.

Ранее стало известно, что США планирует добиться введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». Сенатор Крис Мерфи заявлял, что американский сенат планирует принять закон, который нацелен на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.