Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

 Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ
Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

 Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео

Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео
Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия отвергла экстерриториальные санкции США
Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

 Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ

Путин раскритиковал Европарламент за искажение правды о ВОВ
Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

 Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео

Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео
Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Премьер Греции обсудил с президентом Сербии энергетическое сотрудничество

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия отвергла экстерриториальные санкции США
17:21   11 Декабря 2019
Россия

В Кремле отреагировали на слова Эрнста об ошибке Первого канала в сюжете о крушении MH17

В Кремле отреагировали на слова Эрнста об ошибке Первого канала в сюжете о крушении MH17

Ошибка, допущенная в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к Первому каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал в интервью The New Yorker, что в сюжете, вышедшем на Первом канале в ноябре 2014 года, была допущена непреднамеренная ошибка. Песков подчеркнул, что вокруг трагедии крушения рейса MH17 наиболее важно давать всю палитру версий.

«Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И в этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность, сомнительность и так далее. Поэтому и на определенном этапе это вполне может быть», — отметил пресс-секретарь.

Малазийский Boeing, летевший рейсом Амстердам – Куала-Лампур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В настоящее время расследование катастрофы ведет международная следственная группа JIT.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#песков #mh17 #эрнст #первый канал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...