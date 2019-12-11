В Кремле отреагировали на слова Эрнста об ошибке Первого канала в сюжете о крушении MH17

Ошибка, допущенная в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к Первому каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал в интервью The New Yorker, что в сюжете, вышедшем на Первом канале в ноябре 2014 года, была допущена непреднамеренная ошибка. Песков подчеркнул, что вокруг трагедии крушения рейса MH17 наиболее важно давать всю палитру версий.

«Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И в этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность, сомнительность и так далее. Поэтому и на определенном этапе это вполне может быть», — отметил пресс-секретарь.

Малазийский Boeing, летевший рейсом Амстердам – Куала-Лампур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В настоящее время расследование катастрофы ведет международная следственная группа JIT.