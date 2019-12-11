Верхушка ПНС Ливии бежит из Триполи, оставив столицу террористам и мародерам

Глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж разъезжает по миру в поисках убежища после недавней попытки вооруженных группировок из Мисураты войти во власть.

Недавно перед зданием штаб-квартиры так называемого ПНС Ливии прозвучали выстрелы, Саррадж и чиновники попали в окружение военных группировок из Мисураты и не могли выбраться, об этом сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН). Также группировки перегородили пути к министерству финансов и требовали от его главы выдать бойцам заработные платы в размере трехсот тридцати динар. Министра финансов на месте не оказалось, и бандиты разграбили ведомство. Угнали с места преступления они на чужих машинах, в том числе прихватили с собой и личный бронированный автомобиль Сарраджа.

В скором времени после инцидента в Facebook появилась информация о том, что лидер ПНС отправился в Великобританию, чтобы провести небольшой отпуск в ее столице, Лондоне. На данный же момент Саррадж находится в Тунисе.

Накануне в Тунисской республике прошла встреча ее лидера Каиса Саида и представителей ПНС Ливии. В ходе переговоров стороны якобы обсудили улучшение экономических, политических и гуманитарных отношений между странами. Также СМИ пишут, что одной из главных тем стало совместное разрешение ливийского кризиса.

ФАН побеседовал на счет последних событий со старшим научным сотрудников Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным, который убежден, что Саррадж суетливо ищет убежище, а когда найдет, ПНС мигом развалится.

«Саррадж ищет убежища или какой-то внешней поддержки — он и так держался не очень прочно, на что указывало много факторов. Как минимум, наступление маршала Хафтара, которое, может, окончательных результатов и не дало, но переформатировало ситуацию внутри Триполитании — активизировались люди из Мисураты», — пояснил Рощин.

За последнее время большинство членов ПНС ЛИвии перевезли свои семьи из Триполи, а город остался брошенным в лапы террористов и бандформирований. Заметно участились случаи мародерства, в ливийской столице вырос уровень преступности.

Востоковед напомнил, что Мисурата всегда оставалась отдельным центром — это началось еще во времена свержения Каддафи. При этом, по словам исследователя, она не представляла особой угрозы Сарраджу, скорее являлась «улучившим минутку» союзником и надавила на главу ПНС, когда тот ослабел.

«Сейчас он ездит по заграницам в поисках поддержки, но ситуация в Триполи очень непростая», — отметил Рощин.

Он также добавил, что если Сарраджу удастся найти убежище, ПНС Ливии незамедлительно распадется.

Волна побед ЛНА в рамках проведениятерр контрористической операции «Аль-Карама» в Триполи накалилась обстановка между периодически воюющими между собой, контролирующими город военно-политическими группировками, в которые входят в том числе члены запрещенных на территории России организаций ИГИЛ и «Аль-Каиды». Именно это и стало в причиной того, что члены ПНС активно вывозят и города свои семьи.