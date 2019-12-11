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17:08   11 Декабря 2019
Россия

Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Российский лидер Владимир Путин призвал глав регионов и муниципалитетов максимально чутко и в приоритетном порядке реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что им нужно уделять самое пристальное внимание.

Об этом глава государства заявил на заседании оргкомитета «Победа», который координирует работу по торжественным мероприятиям в честь 75-летия победы.

«Руководители регионов и уже тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — заявил Путин 

 Ранее глава государства поддержал инициативу введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #ветераны

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