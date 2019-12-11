Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Российский лидер Владимир Путин призвал глав регионов и муниципалитетов максимально чутко и в приоритетном порядке реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что им нужно уделять самое пристальное внимание.

Об этом глава государства заявил на заседании оргкомитета «Победа», который координирует работу по торжественным мероприятиям в честь 75-летия победы.

«Руководители регионов и уже тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — заявил Путин

Ранее глава государства поддержал инициативу введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.