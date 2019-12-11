Драка депутатов Верховной рады из-за закона о рынке земли попала на видео

Депутаты Верховной рады Украины подрались после заседания аграрного комитета, рассматривавшего законопроект об открытии рынка сельскохозяйственной земли с октября следующего года. Об этом в среду сообщает телеканал «112 Украины», ссылаясь на депутата Эдуарда Леонова.

По словам источника СМИ, инцидент спровоцировал его коллега из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец, которого после драки госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

По его словам, инцидент был спровоцирован его коллегой от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом.

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — написала депутат Евгений Кравчук у себя в Facebook.

Отмечается, что заседание будет продолжено в четверг, 12 декабря.

Ранее 240 депутатов поддержали законопроект, разрешающий продажу сельхозземель украинским гражданам и юридическим лицам, а также некоторым иностранным лицам или организациям, которые арендуют их не менее трех лет.