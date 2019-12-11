Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Шведская активистка Грета Тунберг названа «человеком года» по версии журнала Time. В этой номинации она обошла основателя Facebook Марка Цукерберга, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

16-летняя активистка получила известность после того, как начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Тунберг требовала от политиков неукоснительного соблюдения Парижского соглашения по климату и отказывалась ходить в школу по пятницам, пока ее требования не будут выполнены.

В сентябре этого года Тунберг выступила на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Активистка требовала от мировых лидеров принятия срочных мер по предотвращению экологической катастрофы.

В этом году 16-летняя Грета Тунберг также получила Международную детскую премию мира и была номинирована на Нобелевскую премию мира.