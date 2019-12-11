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17:07   11 Декабря 2019
Весь мир

МИД предупредил российских туристов о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье

МИД предупредил российских туристов о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило соотечественников о сильных дождях и ветре на турецком курорте Анталья. Кроме того, существует угроза подтоплений.

Предупреждение распространяется на 11-12 декабря.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#анталья #мид рф #погода

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