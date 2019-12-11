МИД предупредил российских туристов о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье
Российское внешнеполитическое ведомство предупредило соотечественников о сильных дождях и ветре на турецком курорте Анталья. Кроме того, существует угроза подтоплений.
Предупреждение распространяется на 11-12 декабря.
#Турция – 11-12 декабря в провинции #Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения pic.twitter.com/qyTU12M2hC— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) December 11, 2019