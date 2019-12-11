Эксперт назвал Турцию бунтарем НАТО

Важные российско-турецкие договоренности зафиксируют в Нур-Султане по итогам трехсторонних консультаций по Сирии в «астанинском формате». Такое предположение сделал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии Nation News.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Эрдоган не пренебрегает совместной работой с российским коллегой Владимиром Путиным. Также Анкара уже ослушалась американцев, когда купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Сейчас Турция — бунтарь Североатлантического альянса.

«Эрдоган прекрасно понимает, если Россия отвернется от него в сирийской операции, то он может не добиться успеха и не решить ситуацию в пользу Турции. Сейчас Анкара — это такой бунтарь НАТО. Они уже ослушались американцев в плане покупки у нас С-400 », — считает эксперт.

Накануне в Нур-Султане начались консультации РФ, Турции и Ирана по сирийскому вопросу в «астанинском формате» . В переговорах также участвуют члены правительства САР и представители местной вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на встречу прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генерального секретаря по Сирии Гейром Педерсеном.

Ситуация в Сирии остается запутанной, продолжил военный обозреватель «КП». Поэтому рассуждать о том, каких итогов удастся достичь к следующему раунду переговоров по Сирии, пока тяжело. Помимо обитающих в Идлибе боевиков, ситуацию осложняет присутствие в САР американцев, резюмировал Баранец.

Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских террористов на границе с САР, чтобы ликвидировать террористический коридор вдоль турецко-сирийской границы. Позже Эрдоган и Путин подписали меморандум о взаимопонимании и договорились, что в зону за пределами операции Турции в САР войдут сирийские военные и российская военная полиция.

Ранее ФАН обнародовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с террористами ИГ*, а первая о сотрудничестве с боевиками журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ