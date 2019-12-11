Вагоны-рестораны могут исчезнуть

«Российские железные дороги» думают о замене вагонов-ресторанов, заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на итоговом заседании правления компании 11 декабря.

Дело в том, что вагонами-ресторанами владеет «Федеральная пассажирская компания» — дочернее предприятие РЖД по перевозкам дальнего следования. «Дочка» самостоятельно не занимается едой, а сдает помещения в аренду. Именно арендаторы обслуживают пассажиров.

Глава управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов предложил заменить вагоны-рестораны «на новый тип». Кроме этого, данный вопрос уже неоднократно обсуждался, здесь могли бы выиграть все, считает он.

Более того, положительные результаты такого нововведения привнесли бы в РДЖ «неоспоримые имиджевые составляющие». В частности, можно поработать над инновационными способами приготовления, при котором риски будут снижены практически до нуля.

В ответ Белозеров заметил, что надо решить ряд вопросов по замене вагонов-ресторанов.

«Что означает ресторан, для чего и какая цель? Мы хотим достигнуть просто питания или какие-то другие элементы?», — привел он в пример.

По его словам, в ближайшее время будет готова новая концепция и организация будет предпринимать шаги в соответствии с ней.