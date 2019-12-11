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16:42   11 Декабря 2019
Россия

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, ограничивающий использование электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Интерфакс. 

Возросшая популярность использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи привела к необходимости создания подобного законопроекта, уточняется в пояснительной записке к документу. Закон предлагает ввести определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян». 

Ранее Государственная дума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. 

Депутат Госдумы позитивно оценил идею устанавливать непрозрачные курилки в аэропортах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #законопроект #политика #общество #вейпы

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