Представители стран-участниц ЕС встретятся на саммите 12–13 декабря и примут политическое решение о продлении санкций в отношении России еще на полгода. Такое заявление сделал представитель Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Как вы знаете, санкции против России привязаны к реализации минских соглашений. Ожидается, что саммит согласует продление ограничительных мер еще на полгода», — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что ход обсуждения санкций будет также зависеть от итогов проведенного 9 декабря в Париже саммита «нормандской четверки».

«Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации минских соглашений после саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже», — объяснил представитель Евросоюза.

Также он рассказал, что ожидается обсуждение дальнейших отношений между странами-участницами ЕС и Россией.

Санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году в свете событий, происходивших тогда на Украине и возвращением Крымского полуострова в состав российских территорий. С того момента ограничения многократно расширялись и продлевались их сроки. Также в тот период приостановили переговоры о безвизовом режиме и запретили въезд на территорию ЕС российским должностным лицам. Россия в ответ на такие меры запретила импорт ряда европейских товаров.