Навальный разочаровался в блокчейне и улетел за деньгами к Чичваркину

«Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального» в октябре был признан иноагентом из-за заграничного финансирования. После этого спонсоры ФБК перестали скрываться. В частности миллионер Евгений Чичваркин организовал фонд специально для спонсирования Навального из-за рубежа.

Блогер снял все деньги со своего основного биткоин-кошелька и улетел в Лондон на переговоры с финансовым посредником. Издание Nation News не исключает, что Навальный намерен закрыть биткоин-счет, а деньги теперь будут поступать в ФБК другими путями.

Решение Навального предсказуемо — через этот кошелек журналисты установили, что все его расследования были заказными. С декабря 2016 года на кошелек поступило более 4,6 миллиона долларов (300 миллионов рублей).

Издание напомнило, что в соответствии с российским законодательством о деятельности фондов, ФБК обязан ежегодно отчитываться перед Минюстом о получаемых деньгах. Но в случае с биткоинами сделать это просто невозможно, так как все переводы анонимны.

Журналисты давно заметили закономерность: громкие расследования фонда всегда сопровождаются серьезными «пожертвованиями» Навальному. При этом сумма снимается немедленно, а значит, не является для блогера неожиданностью. После этого он отправляется с семьей в дорогостоящие путешествия.

Так, например, 17 ноября Навальный получил 14,7 тысячи долларов, а спустя четыре дня он попытался вызвать в суд президента РФ Владимира Путина. Будучи юристом, Навальный не мог не знать, что в соответствии со статьей 91 Конституции РФ президент обладает неприкосновенностью.

В сентябре бюджет Навального пополнился сразу на 76 тысяч долларов, то есть на пять миллионов рублей. Деньги перевели спустя трое суток после единого дня голосования, в рамках которого блогер раскручивал свое «умное голосование».

Аналогичные транзакции проводились на втором биткоин-кошельке блогера, который он забросил в 2018 году. Всего на него пришло более 33,6 миллиона рублей. На него также приходили крупные суммы перед тем, как Навальный начинал раскручивать свои «расследования».

За апрельскую интернет-кампанию против Владимира Путина блогер получил один из самых крупных траншей – более 6,5 миллиона рублей. Она была организована сразу после президентских выборов, прошедших в марте.

Очевидно, что единовременные платежи в миллионы рублей блогеру приходят не от «простых россиян», как Навальный пытается преподнести. Издание подчеркивает, что о финансировании Навального можно судить только на основе той информации, которую он сам предоставляет.

Если во время визита в Лондон Навальный и Чичваркин организуют иные способы по переводу иностранных денег на счета ФБК и других структур блогера, то последний известный биткоин-кошелек тоже может оказаться заброшен. Все финансирование уйдет в тень и можно будет лишь догадываться, сколько денег тратят на Навального его заграничные заказчики.