Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Наземные средства воздушно-космических сил РФ приняли на управление навигационный спутник «Глонасс-М», который ранее запустили с космодрома Плесецк. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

Ракету «Союз-2​​​.1б» со спутником «Глонасс-М» запустили с Плесецка в среду, 11 декабря, в 11.54 по московскому времени, а в 12.04 разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Через несколько часов спутник вывели на целевую орбиту.