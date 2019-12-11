Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление
Наземные средства воздушно-космических сил РФ приняли на управление навигационный спутник «Глонасс-М», который ранее запустили с космодрома Плесецк. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны.
Ракету «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запустили с Плесецка в среду, 11 декабря, в 11.54 по московскому времени, а в 12.04 разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Через несколько часов спутник вывели на целевую орбиту.
С космодрома #Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом #ГлонассМ — https://t.co/EnL12WrRmK Отделение спутника прошло штатно после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» pic.twitter.com/hgIscMnlQ6— РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 декабря 2019 г.