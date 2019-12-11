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Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

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16:22   11 Декабря 2019
Россия

Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Наземные средства воздушно-космических сил РФ приняли на управление навигационный спутник «Глонасс-М», который ранее запустили с космодрома Плесецк. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

Ракету «Союз-2​​​.1б» со спутником «Глонасс-М» запустили с Плесецка в среду, 11 декабря, в 11.54 по московскому времени, а в 12.04 разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Через несколько часов спутник вывели на целевую орбиту.

Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова космических войск ВКС РФ не только установили связь со спутником «Глонасс-М», но и телеметрическую связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #космос #спутник #глонасс-м

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