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16:29   11 Декабря 2019
Россия

Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

Рабочий день в Курганской области перенесли с 31 декабря на 28 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова 11 декабря.

«Таким образом, последний день уходящего года станет в регионе официальным выходным для государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций», — указано в публикации.

В пресс-службе также напомнили, что решение сделать 31 декабря выходным днем было принято на основе голосования в Instagram регионального босса. Согласно результатам, 91 процент опрошенных выступил за отдых. Вместе с тем, последовать данному примеру рекомендуют и другим организациям, в частности органам местного самоуправления и предприятиям региона.

Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

Таким образом, Курганская область стала девятым регионом России, где 31 декабря будет нерабочим днем. В этом списке также находятся Томская, Кировская, Псковская, Свердловская и Ленинградская области, Республика Крым, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.

Напомним, что депутаты от ЛДПР в конце ноября подготовили законопроект, который делает 31 декабря выходным днем и при этом сохраняет общее число нерабочих праздничных дней. Однако проект отклонили и раскритиковали.

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Автор: Анна Манц
#курганская область #выходной #31 декабря

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