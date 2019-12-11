Минимальная пенсия во Франции вырастет до тысячи евро к 2022 году

Французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что минимальная пенсия в стране вырастет до тысячи евро с 2022 года. Об этом стало известно в среду, 11 декабря.

«Мы гарантируем, что минимальная пенсия будет составлять тысячу евро в месяц при условии полного трудового стажа», — сказал глава французского правительства.

По его словам, такие меры призваны защитить тех граждан, чьи пенсии невелики, несмотря на то, что они всю жизнь работали. В частности, это касается работников в области сельского хозяйства, ремесленников и торговцев.

Минимальный размер пенсии во Франции в настоящее время составляет 636,56 евро.

Филипп выступил после массовой забастовки против пенсионной реформы которая проходил во Франции с 5 декабря. В акции приняли участие представители разных социальных слоев и профессий, в том числе работники сферы транспорта, образования, права, здравоохранения и другие. Французы были недовольны предложенными властями страны изменения пенсионного законодательства, из-за которых люди могут лишиться привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.