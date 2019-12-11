Лаврентьев призвал США покинуть Сирию

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев считает, что Штаты должны покинуть Сирию.

«Американский военный контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территорию Сирии», — заявил он.

Лаврентьев добавил, что незаконное нахождение США на сирийских землях и эксплуатация ископаемых обсуждались на встрече в Нур-Султане.

Напомним, недавно ФАН опубликовал третью часть из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в уничтожении ИГ* на территории арабской республики. Вторая часть повествует о связях Штатов с террористами. Журналисты выяснили, что американцы отправляют боевикам оружие и технику, получая взамен доступ к нефти. В первом материале ФАН сообщил о связях с террористами в Сирии журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова.