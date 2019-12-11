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Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

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16:18   11 Декабря 2019
Весь мир

Лаврентьев призвал США покинуть Сирию

Лаврентьев призвал США покинуть Сирию

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев считает, что Штаты должны покинуть Сирию. 

«Американский военный контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территорию Сирии», — заявил он.

Лаврентьев добавил, что незаконное нахождение США на сирийских землях и эксплуатация ископаемых обсуждались на встрече в Нур-Султане.

Напомним, недавно ФАН опубликовал третью часть из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в уничтожении ИГ* на территории арабской республики. Вторая часть повествует о связях Штатов с террористами. Журналисты выяснили, что американцы отправляют боевикам оружие и технику, получая взамен доступ к нефти.  В первом материале ФАН сообщил о связях с террористами в Сирии журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #лаврентьев

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