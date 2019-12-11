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 Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год
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16:03   11 Декабря 2019
Политика

Песков заявил, что по итогам прошедшего саммита нет победителей и проигравших

Песков заявил, что по итогам прошедшего саммита нет победителей и проигравших

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что говорить о победителях и проигравших в контексте прошедшего саммита в «нормандском формате» неуместно, ведь у всех сторон общая цель.

«Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Все преследовали одну цель — возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — высказал свою позицию представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны уже сделали важные шаги в сторону решения этих вопросов, однако большая часть работы, по его словам, еще впереди.

Представители стран-участниц «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) встретились в Париже 9 декабря. Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, переговоры прошли вничью.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #франция #украина #германия #саммит

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