Песков заявил, что по итогам прошедшего саммита нет победителей и проигравших

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что говорить о победителях и проигравших в контексте прошедшего саммита в «нормандском формате» неуместно, ведь у всех сторон общая цель.

«Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Все преследовали одну цель — возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — высказал свою позицию представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны уже сделали важные шаги в сторону решения этих вопросов, однако большая часть работы, по его словам, еще впереди.

Представители стран-участниц «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) встретились в Париже 9 декабря. Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, переговоры прошли вничью.