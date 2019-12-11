Эксперт назвал встречу Лаврова с Трампом актом вежливости

Декан факультета мировой политики, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров считает, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белый дом и его встреча с президентом США Дональдом Трампом является проявлением вежливости. Об этом он заявил корреспонденту «Политики сегодня».

«Это акт вежливости, потому что (Майк) Помпео [глава Госдепа - прим.ред.] был в Сочи в мае этого года, был очарован», — заметил политический эксперт.

Сидоров также заявил, что отношения США и России остаются на низком уровне а сам визит показательный. При нынешней администрации США представители РФ были в Белом доме один раз.

Кроме того, декан факультета мировой политики МГУ рассказал и о судьбе договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Договориться не удалось. Вопрос о продлении договора остался в подвешенном состоянии. Американцы обвиняют нас, что у нас 2 тысячи зарядов малой мощности. Пока не пройдет смена поколений этих вооружений, о договоренностях говорить сложно», — подчеркнул Сидоров.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник. 11 декабря прибыл в Вашингтон. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Трампу. Лавров провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, а также с американским президентом.

Министр отметил, что у России нет оснований сомневаться в том, что Трамп искренне понимает выгоду для американцев и для американского бизнеса от добрых отношений между Москвой и Вашингтоном.