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16:03   11 Декабря 2019
Россия

Самовольная перепланировка в многоквартирных домах обернется россиянам штрафом

Самовольная перепланировка в многоквартирных домах обернется россиянам штрафом

Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект, который вводит ответственность для должностных и юридических лиц за самовольную перепланировку помещений в жилых домах, а также штрафы за подобные нарушения. Изменения внесут в статью 7​​​.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил пользования жилыми помещениями».

Согласно пояснительной записке, действующая редакция этой статьи предусматривает административную ответственность только для граждан и только за самовольную перепланировку жилых помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домах. Подобные нарушения часто приводят к трагичным последствиям.

Штрафы для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Размер штрафа для граждан не изменяется — до 2,5 тысячи рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #штраф #дом #перепланировка

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