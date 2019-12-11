Самовольная перепланировка в многоквартирных домах обернется россиянам штрафом

Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект, который вводит ответственность для должностных и юридических лиц за самовольную перепланировку помещений в жилых домах, а также штрафы за подобные нарушения. Изменения внесут в статью 7​​​.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил пользования жилыми помещениями».

Согласно пояснительной записке, действующая редакция этой статьи предусматривает административную ответственность только для граждан и только за самовольную перепланировку жилых помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домах. Подобные нарушения часто приводят к трагичным последствиям.

Штрафы для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Размер штрафа для граждан не изменяется — до 2,5 тысячи рублей.