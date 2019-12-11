Рослесхоз проверит архангельский заповедник после сообщения Greenpeace

Двинско-Пинежский заповедник ожидает проверку по факту незаконной вырубки, сообщили в пресс-службе Рослесхоза 11 декабря.

Ранее российский филиал Greenpeace обращал внимание, что недавно созданному заповеднику нанесли ущерб на несколько миллионов рублей из-за некомпетентности местных лесничеств. После этого ответственное ведомство поручило департаменту лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу провести проверку по факту незаконной вырубки деревьев.

«В настоящее время департаментом направлен соответствующий запрос в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Рослесхоз держит ситуацию на контроле», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что, по заявлению Greeneace, уничтожение деревьев происходило в лесах, которые не подвергались вырубке и пожарам на протяжении почти тысячелетия. По мнению организации, их теперь невозможно восстановить.