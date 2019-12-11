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Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

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Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

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16:29   11 Декабря 2019
Весь мир

Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

Договоренности Турции и России по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии выполняются, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам переговоров в Нур-Султане.

«Мы хотим с удовлетворением отметить, это признала и турецкая сторона, и российская сторона, что договоренности между двумя президентами, которые были достигнуты 22 октября 2019 года по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии после турецкой операции "Источник мира", выполняются. К настоящему времени удалось стабилизировать ситуацию фактически на всем протяжении линии соприкосновения, обеспечить нормальное функционирование блокпостов сирийской пограничной службы, а также отдельных блокпостов сирийских правительственных войск и не допустить каких-либо столкновений между вооруженной сирийской оппозицией и сирийскими вооруженными силами», - отметил Лаврентьев.

Лаврентьев также заявил, что в ближайшее время между сторонами конфликта в Сирии может состояться новый обмен удерживаемыми лицами. Изначально, он был запланирован накануне встречи в Нур-Султане, но «по объективным причинам» это сделать не удалось, отметил дипломат.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях Вашингтона с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Роман Самойлов
#сирия #эрдоган #лаврентьев

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