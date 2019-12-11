Поклонская пригласила в Крым главу парламента Индии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская встретилась с главой нижней палаты парламента Индии Омом Бирлой. Зампред думского комитета по международным делам приняла участие в конференции стран БРИКС, пишет РИА Новости.

«Он (Омом Бирила) поддержал проведение недели Индии в Крыму. Кроме того, я пригласила его в Крым, а также рассказала об открытии в следующем году соборной мечети в Симферополе», — отметила Поклонская.

Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Строители уже завершили черновые работы и перешли к отделке фасада и росписи. Ее откроют в следующем году. Точная дата пока не определена.