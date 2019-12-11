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16:03   11 Декабря 2019
Россия

Медведев одобрил идею Минфина снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Медведев одобрил идею Минфина снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова. 

По словам пресс-секретаря, когда Медведев заявил, что в целом согласен с инициативой Силуанова, и попросил подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительств ЕАЭС, это не означает, что решение принято окончательно.

В действующих правилах Евразийской экономической комиссии говорится, что без уплаты пошлины в настоящий момент можно получать не более одной посылки в месяц на сумму 500 евро. 

Снизить порог до 200 евро за одну посылку планируется с 1 января 2020 года. Далее Минфин предлагает снизить до 100 евро в 2020 году, до 50 евро в 2021 году и до 20 евро в 2022 году. 

Повышение таможенного сбора со следующего года, которое предложил Минфин, будет касаться зарубежных покупок, сумма которых превышает 200 евро. Об этом сообщалось в июле. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #пошлина

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