Глава МЧС предложил проводить внезапные командно-штабные учения

Глава МЧС России Евгений Зиничев в режиме прямого включения проконтролировал ход проходящих на территории трех российских федеральных округов страны масштабных командно-штабных учений. Руководитель ведомства считает, что такие мероприятия должны происходить внезапно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе министерства в среду, 11 декабря. Учения 10-11 декабря в два этапа. Ими руководить Зиничев на шести учебных точках в разных регионах. В них участвуют 12 тысяч человек.

В ходе учений планируется отработать действия сил и средств МЧ и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при реагировании на возможные ЧС природного и техногенного характера.