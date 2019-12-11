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15:36   11 Декабря 2019
Россия

Глава МЧС предложил проводить внезапные командно-штабные учения

Глава МЧС предложил проводить внезапные командно-штабные учения

Глава МЧС России Евгений Зиничев в режиме прямого включения проконтролировал ход проходящих на территории трех российских федеральных округов страны масштабных командно-штабных учений. Руководитель ведомства считает, что такие мероприятия должны происходить внезапно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе министерства в среду, 11 декабря. Учения 10-11 декабря в два этапа. Ими руководить Зиничев на  шести учебных точках в разных регионах. В них участвуют 12 тысяч человек.

В ходе учений планируется отработать действия сил и средств МЧ  и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при реагировании на возможные ЧС природного и техногенного характера.  

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #зиничев

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