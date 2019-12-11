Путин встретится с судьями КС в День Конституции

Российский лидер Владимир Путин намерен провести традиционную встречу с судьями Конституционного суда, которая будет приурочена ко Дню Основного закона России — 12 декабря. Об этом сообщили в кремлевской пресс-службе 11 декабря.

«Двенадцатого декабря состоится традиционная встреча главы государства с судьями Конституционного Суда РФ, приуроченная к отмечаемому в этот день государственному празднику — Дню Конституции России», — указано в публикации.

Напомним, что Конституцию Российской Федерации приняли 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. С этого момента было принято шесть основных поправок. Так, были увеличены сроки полномочий президента и Государственной думы до шести и пяти лет соответственно, правительство обязали ежегодно отчитываться перед нижней палатой парламента, Высший арбитражный суд включили в Верховный суд, а также расширили полномочия главы страны по назначению прокуроров и не более десяти процентов состава Совета Федерации.