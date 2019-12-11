Тренера ЦСКА дисквалифицировали на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один —условно). Причина — нецензурные выражение в адрес судьи встречи 19-го тура РПП с «Краснодаром».

Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц в среду, 11 декабря. Матч прошел в Краснодаре в субботу и закончился со счетом 1:1. После финального свистка Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием мата.

Ранее в ноябре КДК дисквалифицировал Ганчаренко на один матч плюс второй условно. Тот высказывался в адрес арбитра матча РПЛ с «Сочи». С учетом рецидива, применение условных санкций было отменено. Кроме того, Гончернко ина 100 тысяч рублей и на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны.