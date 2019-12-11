Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

 Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год
Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

 Минимальная пенсия во Франции вырастет до тысячи евро к 2022 году

Минимальная пенсия во Франции вырастет до тысячи евро к 2022 году
Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

Глава Курганской области перенес рабочий день с 31 декабря

 Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М» взяли на управление

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год
Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

Лаврентьев заявил, что сирийские договоренности России и Турции выполняются

 Минимальная пенсия во Франции вырастет до тысячи евро к 2022 году

Минимальная пенсия во Франции вырастет до тысячи евро к 2022 году
15:23   11 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к украинским властям с ультиматумом. Заявление политика опубликовало в среду «Донецкое агентство новостей». 

По словам Пушилина, до тех пор, пока Украина не опубликует официальный текст коммюнике по результатам саммита в Париже, можно забыть о перемирии в Донбассе, обмене пленными и других решениях «нормандской четверки». Глава ДНР отдельно отметил, что текст следует опубликовать без искажений и в полном объеме.

Пушилин объяснил ультиматум тем, что текст, который был опубликован на сайте главы государства, был искажен. Формулировка «Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса» была изменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе», указал он. Глава республики считает, что нельзя допускать сужение понятия особого статуса до одного закона. 

«Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — возмутился он.

Искажение в тексте коммюнике заметили в украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», члены которой потребовали исправить перевод и наказать фальсификаторов.

Ранее в столице Франции прошел саммит «нормандской четверки». По его результатам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минских соглашением, прекращение огня до конца 2019 года и подготовку участков для разведения войск Киева и Донбасса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #днр #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...