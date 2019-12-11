Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к украинским властям с ультиматумом. Заявление политика опубликовало в среду «Донецкое агентство новостей».

По словам Пушилина, до тех пор, пока Украина не опубликует официальный текст коммюнике по результатам саммита в Париже, можно забыть о перемирии в Донбассе, обмене пленными и других решениях «нормандской четверки». Глава ДНР отдельно отметил, что текст следует опубликовать без искажений и в полном объеме.

Пушилин объяснил ультиматум тем, что текст, который был опубликован на сайте главы государства, был искажен. Формулировка «Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса» была изменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе», указал он. Глава республики считает, что нельзя допускать сужение понятия особого статуса до одного закона.

«Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — возмутился он.

Искажение в тексте коммюнике заметили в украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», члены которой потребовали исправить перевод и наказать фальсификаторов.

Ранее в столице Франции прошел саммит «нормандской четверки». По его результатам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минских соглашением, прекращение огня до конца 2019 года и подготовку участков для разведения войск Киева и Донбасса.