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Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год
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15:05   11 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Верховная рада предложила до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в тексте законопроекта, который опубликован на сайте парламента Украины.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, однако так и  не ввела его в действие. Минувшей осенью украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти. . Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, а также саммит «нормандского формата».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина

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