Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Верховная рада предложила до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в тексте законопроекта, который опубликован на сайте парламента Украины.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Минувшей осенью украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти. . Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, а также саммит «нормандского формата».