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19:01   11 Декабря 2019
Весь мир

Британии обещают Brexit после дождичка в четверг

Британии обещают Brexit после дождичка в четверг

В четверг, 12 декабря, в Лондоне обещают небольшой дождь, +10 и выборы в парламент. На последних социологи убедительную победу прочат ныне правящим консерваторам. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что выход Великобритании из ЕС, в случае победы партии Бориса Джонсона, произойдет максимально быстро.

«Борис Джонсон положил свою карьеру на Brexit», — объяснил эксперт.

Покинуть Евросоюз Британия взялась по итогам референдума о членстве в ЕС от 23 июня 2016 года. Референдум носил консультативный характер, который с отставкой сторонника евроинтеграции, премьера Дэвида Кэмерона сменился на императивный. Следующий премьер Тереза Мей, также из Консервативной партии, иллюзий насчет членства ЕС, впрочем как и Brexit, не питала и три года безуспешно пыталась исполнить волю народа. Уходила в слезах.

Ее преемник и однопартиец Борис Джонсон оказался уже сторонником Brexit. Пообещал вывести Соединенное Королевство из Евросоюза 31 октября 2019 года. Не вывел и назначил досрочные выборы и новый срок — 31 января 2020 года.

«Ситуация подвешенная, - в разговоре с "Политикой Сегодня" охарактеризовал затянувшийся выход Британии из Евросоюза Мухин. - Вот эти перманентные политические развлечения, которые идут в британском парламенте, в кабинете министров Бориса Джонсона. Отвлечение на негодный объект, то есть отвлечение на несущественные факторы, сопровождающие это политическое развитие говорят о том, что главное, глобальное решение еще не принято. Оно еще находится в состоянии формирования. Как только оно будет принято, мы об этом узнаем. Скорее всего, из уст самой королевы».

Накануне выборов Джонсон ведет себя необщительно. Грязно выругался, встретив журналистов, а следом укрылся от них в холодильнике.

Досрочные выборы в Британии состоятся 12 декабря. По результатам последних вопросов, Консервативную партию британского премьера Бориса Джонсона поддерживают 46% опрошенных, лейбористов — 31%, «Либеральных демократов» — 13%. В пятницу, 13-го, синоптики обещают Лондону солнечный день.

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Автор: София Синицына
#brexit #британия #джонсон #королева елизавета

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