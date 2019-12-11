Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) нанесет серьезный удар по спортсменам, считает томский тренер, участница Олимпиады-2014, Анна Валинтеева (Миртова).

«Это очень серьезные обвинения, которые скажутся на всем спорте. Я считаю, что это абсолютно несправедливо! Почему в видах спорта, которые ни разу не были замешаны в каких-то антидопинговых скандалах, спортсменов отстраняют от международных соревнований, ради которых спортсмен и работает всю свою жизнь? Спортсмены заслуживают участия и выступления на Олимпийских играх, чемпионатах мира, выступая и набирая очки на международных стартах и Кубках мира», — заявила Валинтеева изданию vtomske.ru.

Томский тренер отметила, что предложение для спортсменов выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна страны, является несправедливым по отношению к России.

«Либо предложено выступать под нейтральным флагом. Но какой бы ни была плачевной ситуация в детско-юношеских спортивных школах, но в спорте высших достижений государство очень активно участвует в финансировании спортсменов, и они находятся полностью на обеспечении страны. И почему спортсмен должен теперь выступать под нейтральным флагом, а не за государство, которое финансировало, в том числе на последние международные соревнования?», — отмечает Анна Валинтеева.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпиады. По решению Всемирного антидопингового агентства РФ на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.