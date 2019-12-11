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15:08   11 Декабря 2019
Россия

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) нанесет серьезный удар по спортсменам, считает томский тренер, участница Олимпиады-2014, Анна Валинтеева (Миртова).

«Это очень серьезные обвинения, которые скажутся на всем спорте. Я считаю, что это абсолютно несправедливо! Почему в видах спорта, которые ни разу не были замешаны в каких-то антидопинговых скандалах, спортсменов отстраняют от международных соревнований, ради которых спортсмен и работает всю свою жизнь? Спортсмены заслуживают участия и выступления на Олимпийских играх, чемпионатах мира, выступая и набирая очки на международных стартах и Кубках мира», — заявила Валинтеева изданию vtomske.ru.

Томский тренер отметила, что предложение для спортсменов выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна страны, является несправедливым по отношению к России.

«Либо предложено выступать под нейтральным флагом. Но какой бы ни была плачевной ситуация в детско-юношеских спортивных школах, но в спорте высших достижений государство очень активно участвует в финансировании спортсменов, и они находятся полностью на обеспечении страны. И почему спортсмен должен теперь выступать под нейтральным флагом, а не за государство, которое финансировало, в том числе на последние международные соревнования?», — отмечает Анна Валинтеева.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпиады. По решению Всемирного антидопингового агентства РФ на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.    

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Автор: Роман Самойлов
#россия #wada

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