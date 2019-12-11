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15:15   11 Декабря 2019
Весь мир

Эксперты устанавливают подлинность обнаруженного в стене «Портрета женщины» Климта

Эксперты устанавливают подлинность обнаруженного в стене «Портрета женщины» Климта

Рабочие итальянского города Пьяченца нашли работу австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины», которая считается пропавшей с 1997 года.

Как сообщили в местной полиции, рабочие чистили стену галереи современного искусства Риччи Одди от плюща, когда наткнулись на нишу. Картина была убрана в черный мешок и спрятана в перегородке.

«Плющ и скрывал эту полость. Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года», — предположили в пресс-службе правоохранительных органов.

На данный момент неизвестно, является ли портрет оригиналом, однако вскоре это выяснится — находку передали на экспертизу. Вместе с тем, глава галереи заявил о подлинности печати, обнаруженной на картине.

Эксперты устанавливают подлинность обнаруженного в стене «Портрета женщины» Климта

Стоит отметить, что «Портрет женщины» — одно из самых разыскиваемых произведений искусства. Предполагается, что на нем Климт изобразил умершую музу — Марию Мунк. Картину украли в феврале 1997 года во время выставки. Из-за суматохи пропажу заметили не сразу. На крыше выставочного зала была обнаружена рама, с которой в 2016 году возьмут ДНК. Портрет «находили» несколько раз с момента его исчезновения. Однако все они были подделками.

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Автор: Анна Манц
#италия #находка #искусство #портрет

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