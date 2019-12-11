В индийском порту Мармагао началась морская часть учений «Индра-2019». В маневрах участвуют корабли Балтийского флота, сообщил его представитель Роман Мартов.

Морская часть учений пройдет с 10 по 19 декабря. Она включает в себя два этапа. Береговая фаза учения пройдет в Мармагао и завершится 15 декабря. Морская фаза маневров будет проводиться с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Во время «Индры-2019» состоится конференция и официальный прием, а экипажи российских и индийских кораблей смогут посетить суда друг друга.

От Балтийского флота к берегам Индии отправились сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня». Экипажи — группы антитеррора из состава соединения морской пехоты флота.