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15:24   11 Декабря 2019
Весь мир

Началась морская часть учений «Индра-2019» с участием кораблей Балтфлота

Началась морская часть учений «Индра-2019» с участием кораблей Балтфлота

В индийском порту Мармагао началась морская часть учений «Индра-2019». В маневрах участвуют корабли Балтийского флота, сообщил его представитель Роман Мартов.

Морская часть учений пройдет с 10 по 19 декабря. Она включает в себя два этапа. Береговая фаза учения пройдет в Мармагао и завершится 15 декабря. Морская фаза маневров будет проводиться с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Во время «Индры-2019» состоится конференция и официальный прием, а экипажи российских и индийских кораблей смогут посетить суда друг друга. 

От Балтийского флота к берегам Индии отправились сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня». Экипажи — группы антитеррора из состава соединения морской пехоты флота. 

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #балтийский флот #индра

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