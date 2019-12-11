Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Даже под брендом Сбербанка не получится предложить клиентам автострахование на эксклюзивных условиях. Об этом сообщила руководитель блока «Управление благосостоянием» банка Наталья Алымова​​​. По ее словам, Сбербанк создаст агрегатор для автострахования.

«Это тот вид страхования, где присутствует лояльность, в том числе к бренду страховой компании, поэтому мы хотели бы это делать на условиях агрегатора», — объяснила Алымова​​​ в ходе Дня аналитика Сбербанка.

В ближайшие дни банк запустит пилотный проект по электронному ОСАГО для сотрудников. В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сделали собственную страховую компанию «Сбербанк страхование». Сейчас компания не занимается автострахованием.

Алымова также отметила, что для клиентов цену автострахования в агрегаторе необходимо сделать такой же, как если бы они оформляли полисы в страховой компании. Однако вопрос с осуществлением подобной деятельности на собственных лицензиях пока не решили.