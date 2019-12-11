Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования
Даже под брендом Сбербанка не получится предложить клиентам автострахование на эксклюзивных условиях. Об этом сообщила руководитель блока «Управление благосостоянием» банка Наталья Алымова. По ее словам, Сбербанк создаст агрегатор для автострахования.
«Это тот вид страхования, где присутствует лояльность, в том числе к бренду страховой компании, поэтому мы хотели бы это делать на условиях агрегатора», — объяснила Алымова в ходе Дня аналитика Сбербанка.
В ближайшие дни банк запустит пилотный проект по электронному ОСАГО для сотрудников. В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сделали собственную страховую компанию «Сбербанк страхование». Сейчас компания не занимается автострахованием.
Алымова также отметила, что для клиентов цену автострахования в агрегаторе необходимо сделать такой же, как если бы они оформляли полисы в страховой компании. Однако вопрос с осуществлением подобной деятельности на собственных лицензиях пока не решили.
«ОСАГО в силу регуляторных ограничений — сразу нет, каско — думаем пока, но продукты для клиентов у нас появятся», — резюмировала руководитель блока.
На днях Apple сообщил, что самые популярные приложения за 2019 год — мессенджеры. Мы, кстати, на 3 месте. Да-да, мы тоже мессенджер. Единственный, в котором можно перевести на Сбер, открытку приложить и вот это вот всё. pic.twitter.com/ivkWSGjCw6— Сбербанк (@sberbank) 3 декабря 2019 г.