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15:44   11 Декабря 2019
Сирия

Прекращение операции против курдских боевиков неприемлемо для независимой Турции — эксперт

Прекращение операции против курдских боевиков неприемлемо для независимой Турции — эксперт

Турция не намерена прекращать операцию в Сирии, направленную на борьбу с курдскими радикалами, которые сотрудничают с террористами. Эксперт уверен, что также для сильной и независимой Турции неприемлем отказ от российского вооружения.

Недавно со стороны Соединенных Штатов посыпались угрозы в сторону Турции. Руководство страны пригрозило турецким коллегам санкциями, если те не прекратят операцию в Сирии и не откажутся от российских противовоздушных систем С-400. В свою очередь глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турции есть чем ответить в случае, если американские угрозы перерастут в действия.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам "Инджирлик" и "Кюреджик"», — заявил он.

Недавно в сети появилось видео, которое опубликовали курдские боевики. На кадрах запечатлено нападение на бронетанковый автомобиль турецких войск. Против турецкого военного патруля использовали противотанковый ракетный комплекс, это произошло неподалеку от поселка Тель-Вард.

Часть территории Сирийской Арабской Республики оккупирована курдскими боевиками, которые заняли ее под предлогом борьбы с участниками запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»*. На самом же деле в ее рядах курды нашли поддержку и стали сотрудничать с террористами, они ввели в свои ряды членов ИГ* и переправили их из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз в Сирии, которые располагаются в Аш-Шаддади и Ат-Танф.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал международную обстановку, сложившуюся в ходе турецких операций в Сирии.

Эксперт отметил, что у Турции сейчас довольно сложные отношения с международным альянсом. При этом у страны есть свои причины для сотрудничества с европейскими странами. Одной из главных причин является возможность через сотрудничество защитить себя от «неприятных» инициатив Запада.

«При этом членство в НАТО для Анкары остается важным в том, что внутри альянса турецкое руководство имеет возможность блокировать многие неприятные для себя инициативы Запада. В частности, речь идет о ситуации с Кипром, где Анкара поддерживает Северный Кипр и в случае выхода из НАТО рискует получить себе в противники весь альянс в случае вступления в него Кипра», — рассказал Простаков.

Он также убежден, что продолжение поставок С-400 является для Анкары частью независимой политики в области вооружения. При этом она важна для борьбы с международным терроризмом, который в стране всегда воспринимался как серьезная угроза национальной безопасности.

«Поэтому и отказ от российского вооружения, и прекращение операции против курдов — это неприемлемо для сильной и независимой Турции. Поэтому ее угрозы для "Инджирлика" в адрес американцев следует воспринимать вполне серьезно», — подвел итог своим размышлениям Сергей Простаков.

Немногим ранее ФАН выпустил серию материалов, посвященных сирийскому конфликту. В первой части рассказывалось о сотрудничестве либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который, как выяснилось, долгое время сотрудничал с террористами, а его материалы спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Второй материал содержит доказательства сотрудничества США с террористами ИГ*, а также воровства ими сирийской нефти. Третьим в серии публикаций стал материал о том, каких позитивных результатов добились россияне в борьбе с терроризмом за время операции в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #сирия #турция

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