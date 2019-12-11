Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС

Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС
Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

 Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год
Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС

Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС
Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

 Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год
Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

14:54   11 Декабря 2019
Россия

Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС

Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС

Сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, разработанный Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальным фондом ОМС Московской области, может появиться в России. 

Благодаря нововведению появится возможность проверить действующее страхование в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени. Известно, что сервис будет необязательным. Решение о его использовании будет приниматься на уровне региона.

По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктора Журавлева, все будет зависеть от территориального фонда субъекта. 

«Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит», — цитирует RT слова замначальника.

Чтобы реализовать нововведение, следует внести изменения в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМСа. Соответствующие поправки планируется закрепить в марте следующего года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #здравоохранение #больница #омс #поликлиника

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...