Россиянам могут разрешить посещать поликлиники без полиса ОМС

Сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, разработанный Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальным фондом ОМС Московской области, может появиться в России.

Благодаря нововведению появится возможность проверить действующее страхование в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени. Известно, что сервис будет необязательным. Решение о его использовании будет приниматься на уровне региона.

По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктора Журавлева, все будет зависеть от территориального фонда субъекта.

«Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит», — цитирует RT слова замначальника.

Чтобы реализовать нововведение, следует внести изменения в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМСа. Соответствующие поправки планируется закрепить в марте следующего года.