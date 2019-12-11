Как российский «Аллигатор» простил «Мрачного жнеца» США в небе Сирии

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и предположительно беспилотный летательный аппарат ВВС США встретились в воздушном пространстве Сирии на северо-востоке страны, в районе курдского кантона Африн.

По данным издания Avia.pro, БПЛА нарушил границы зоны, контролируемой российскими военными, ликвидировав ракетой AGM-119R9X Hellfire («Адское пламя») одного из лидеров боевиков. Российские ВКС подняли вертолет на перехват незваного гостя, однако «Аллигатор» не смог догнать американский ударный аппарат.

Russian Ka 52 over Afrin,after rocket hit Ahrar comanders,Seems new missile Ataka pic.twitter.com/fPB106zeEd — ZOKA (@200_zoka) 7 декабря 2019 г.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что «Аллигатор» не способен догнать БПЛА из-за ограничения по скорости, однако может его сбить бортовым вооружением.

«На борту Ка-52 должна стоять ракета класса «воздух-воздух» Р-73, как минимум. — сказал Леонков. — Тогда он бы не просто догонял этот беспилотник, он бы его сбил. <…> Он мог его не догонять, а прогонять. Нужно знать, что скорость у вертолетов ограничена 300-350 километрами [в час], а если беспилотник летит со скоростью 500 километров, то догонять его бесполезно, проще сбить».

Во избежание конфликтных ситуаций российские и американские военные координируют свои действия в Сирии, обмениваясь информацией по специальной линии связи. Впрочем, как заметил Леонков, БПЛА неоднократно появлялись в небе над бесполетными зонами деэскалации, которые контролируют Россия и Дамаск.

«Я имею в виду ту зону, которую раньше контролировали курды. Но если появляется аппарат без опознавательных знаков, то вертолет, другое авиационное средство, находящееся в воздухе, может выступить в качестве визуального разведчика и определить, что за аппарат. А дальше, по команде с земли, [принимают решение] будут сбивать или не будут сбивать», — сказал эксперт.

Вертолеты Ка-52 поступили на вооружение в строевую часть армейской авиации в мае 2011 года. Машины прошли боевое крещение в Сирии в начале апреля 2016 года на территории провинции Хомс.

«Аллигатор» применялся для уничтожения групп террористов при помощи как неуправляемого, так и высокоточного вооружения. Машина оснащается двумя вариантами управляемых ракет «Атака» — противопехотными и противотанковыми, а также НУР калибра 80 мм. От ударов с земли вертолет защищен бортовым комплексом обороны «Президент-С».

ВВС США для ударов по сирийским целям могут задействовать беспилотник MQ-9 Reaper «Мрачный жнец». Пентагон использовал такие аппараты во время операций в Ираке, Афганистане и Йемене как для уничтожения техники, так и для точечной ликвидации боевиков.

Например, 22 сентября 2016 года Reuters сообщало об уничтожении йеменского лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абдаллаха аль-Санаани. Часто «Жнецов» оснащают ракетами класса Hellfire. В минувший понедельник обломки новой модификации «Адского пламени» обнаружили в сирийской провинции Алеппо. Фотографии последствий удара ракеты по автомобилю были опубликованы в Twitter.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 7 декабря 2019 г.

Особенность крылатого снаряда заключается в том, что при подлете к цели он выпускает смертоносные лезвия, что позволяет уничтожать конкретных людей. Как отмечает автор издания The Drive, для подобных ударов американцы применяют MQ-9 Reaper, которые неоднократно видели в районе Алеппо.

Подробно о сотрудничестве спецслужб США в Сирии с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) сообщал ФАН в серии публикаций с рассказами сирийских очевидцев. В первой части говорилось о сотрудничестве журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с ИГ.

О том, как США помогали деньгами, оружием и обучением радикальным исламистам в Сирии изданию рассказал бывший член ИГ, представленный как Малиф во второй части материала.

Как русские защищали христианский мир в Сирии и заставили трепетать исламистов можно узнать из третьей части публикации ФАН.