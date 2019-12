Как российский «Аллигатор» простил «Мрачного жнеца» США в небе Сирии

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и предположительно беспилотный летательный аппарат ВВС США встретились в воздушном пространстве Сирии на северо-востоке страны, в районе курдского кантона Африн.

По данным издания Avia.pro, БПЛА нарушил границы зоны, контролируемой российскими военными, ликвидировав ракетой AGM-119R9X Hellfire («Адское пламя») одного из лидеров боевиков. Российские ВКС подняли вертолет на перехват незваного гостя, однако «Аллигатор» не смог догнать американский ударный аппарат.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что «Аллигатор» не способен догнать БПЛА из-за ограничения по скорости, однако может его сбить бортовым вооружением.

Во избежание конфликтных ситуаций российские и американские военные координируют свои действия в Сирии, обмениваясь информацией по специальной линии связи. Впрочем, как заметил Леонков, БПЛА неоднократно появлялись в небе над бесполетными зонами деэскалации, которые контролируют Россия и Дамаск.

Вертолеты Ка-52 поступили на вооружение в строевую часть армейской авиации в мае 2011 года. Машины прошли боевое крещение в Сирии в начале апреля 2016 года на территории провинции Хомс.

«Аллигатор» применялся для уничтожения групп террористов при помощи как неуправляемого, так и высокоточного вооружения. Машина оснащается двумя вариантами управляемых ракет «Атака» — противопехотными и противотанковыми, а также НУР калибра 80 мм. От ударов с земли вертолет защищен бортовым комплексом обороны «Президент-С».

ВВС США для ударов по сирийским целям могут задействовать беспилотник MQ-9 Reaper «Мрачный жнец». Пентагон использовал такие аппараты во время операций в Ираке, Афганистане и Йемене как для уничтожения техники, так и для точечной ликвидации боевиков.

Например, 22 сентября 2016 года Reuters сообщало об уничтожении йеменского лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абдаллаха аль-Санаани. Часто «Жнецов» оснащают ракетами класса Hellfire. В минувший понедельник обломки новой модификации «Адского пламени» обнаружили в сирийской провинции Алеппо. Фотографии последствий удара ракеты по автомобилю были опубликованы в Twitter.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k