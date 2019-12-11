Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на будущий год, сообщили на сайте Верховной Рады 11 декабря.

Ранее парламент Украины принял госбюджет, над которым трудился Кабинет министров страны. Он является дефицитным, показатель равен 2,09 процента от ВВП. Заложенные инфляция и рост экономики ожидается на уровне 5,5 и 3,7 процента соответственно.

Стоит отметить, что рост ВВП не совсем соответствует правительственной программе.

Вместе с тем, минимальную зарплату поднимут на 550 гривен до 4,723 тысяч гривен или 12,6 тысяч рублей. Прожиточный минимум в 2020 году составит 2,189 гривен или чуть менее шести тысяч рублей. Рост показателя указан на 7,4 процента.

Наконец, Киев намерен взять почти 15 миллиардов долларов в займы, том числе 4,8 миллиарда на внешнем рынке.